«Шушары поплыли»: Названы районы Петербурга, попавшие под удар ливней 8 августа

В Первой половине дня 8 августа на юге Северной столице прошли обильные ливни, естественно, затопившие сразу несколько районов города.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», под удар стихии попали Московский, Пушкинский и Невский районы. Очевидцы делаются в социальных сетях видеороликами, на которых машины буквально плывут по дорогам.

Во дворах домов 12–10 на Школьной улице некоторые припаркованные машины оказались в воде по бампер, пешеходы должны были преодолеть полосу препятствий, чтобы выбраться на сухое место. Ливневка возле ТРК «Пулково-3» также дала слабину, и из подземной парковки воду пришлось черпать ведрами.

Максимальную интенсивность осадков зафиксировали в Невском районе — 20,97 мм за 20 минут. Отмечается, что при таком сильном ливне канализация не может принять весь объем стоков сразу, поэтому на улицах и разливаются озера, которые уходят через 15–30 минут после окончания дождя. При этом территория в Шушарах, где произошел потоп, находится вне зоны ответственности предприятия, однако в качестве оказания помощи для отвода воды с проезжей части на адрес оперативно прибыла бригада. На 16:21 вся вода была спущена в канализацию.