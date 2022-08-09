Антициклон принесет в Петербург короткие дожди и небольшое потепление

В Петербурге во вторник, 9 августа, будет больше солнца, но без дождей не обойдется. О прогнозе на сегодня сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

За погоду в Северной столице сегодня будет отвечать восточная периферия антициклона. Он устроит в городе переменную облачность и короткие дожди в отдельных районах, но в целом солнечный прогрев воздушных масс будет лучше, чем накануне.

Воздух прогреется максимум до +23 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду в Петербурге будет значительно теплее и без дождей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Северную столицу покинули первые перелетные птицы. Долго не засиживаться в Петербурге решили кулики, которые гнездятся на южном побережье Финского залива.