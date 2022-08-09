Роспотребнадзор не считает нужным возвращать ковид-ограничения

Возобновление ограничительных мер по борьбе с COVID-19 сейчас не требуется. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Возобновление ограничительных мер по борьбе с COVID-19 сейчас не требуется. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости в возобновлении коронавирусных ограничений.

Как передает «Ямал1», в текущей ситуации с распространением коронавируса возобновление ограничительных мер по борьбе с COVID-19 не требуется. При этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, лицам из групп риска по-прежнему рекомендуется соблюдать масочный режим в общественных местах и общественном транспорте, на работе или учебе.

За последние две недели у почти 93% заболевших были выявлены варианты омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5. Штамм «кентавр» был выявлен лишь в одном случае.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России за сутки коронавирусом заразились 16,3 тысячи человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 746 886.