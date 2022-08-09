В России за сутки коронавирусом заразились 16,3 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 16 325 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 746 886. Об этом стало известно сегодня, 9 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2574 человека, скончались 60 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 382 846 граждан. Накануне выздоровели 13 092 человека. Общее количество выздоровлений достигло 18 061 168.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4781 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 694 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса.