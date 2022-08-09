Эксперт по кибербезопасности рассказал, как разорить телефонных мошенников

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как разорить телефонных мошенников
Телефонные мошенники продолжают разводить доверчивых россиян на деньги. Фото: Pixabay

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин назвал россиянам способ, как победить телефонных мошенников.

Специалист предложил один остроумный способ, который поможет оставить аферистов без денег. Для этого достаточно не бросать трубку, а поговорить с ним на отвлеченные темы хотя бы в течение минуты, пишет «Ямал1».

Он объяснил, что даже самый обычный звонок обходится абоненту в 1-2 рубля. Большинство мошенников не пользуются безлимитными звонками, поскольку операторы их сразу «прикрывают» из-за частоты использования.

«Так вот, если 1 млн человек поднимет трубку и поговорит с мошенниками 1 минуту, поприкалывается над ними, то мошенники потратят 1 млн рублей. А разведут всего несколько человек, допустим, на 200 тысяч», — рассказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге участились случаи квартирного мошенничества.

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