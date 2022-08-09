Эксперт по кибербезопасности рассказал, как разорить телефонных мошенников

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин назвал россиянам способ, как победить телефонных мошенников.

Специалист предложил один остроумный способ, который поможет оставить аферистов без денег. Для этого достаточно не бросать трубку, а поговорить с ним на отвлеченные темы хотя бы в течение минуты, пишет «Ямал1».

Он объяснил, что даже самый обычный звонок обходится абоненту в 1-2 рубля. Большинство мошенников не пользуются безлимитными звонками, поскольку операторы их сразу «прикрывают» из-за частоты использования.

«Так вот, если 1 млн человек поднимет трубку и поговорит с мошенниками 1 минуту, поприкалывается над ними, то мошенники потратят 1 млн рублей. А разведут всего несколько человек, допустим, на 200 тысяч», — рассказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге участились случаи квартирного мошенничества.