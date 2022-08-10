В аэропорту Пулково 10 августа отменили один рейс

В аэропорту Пулково 10 августа отменили один рейс
В Пулково отменили рейс. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В субботу, 6 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменен один рейс. Задержанных самолетов сегодня пока нет.

Согласно данным воздушной гавани, из Петербурга сегодня не вылетит рейс 2S 1004 до турецкой Антальи, который должен был вылететь из Пулково в 0:20. Авиакомпания, которая должна была выполнить рейс, на сайте аэропорта не указывается.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в среду ожидается сухая и теплая погода до +24 градусов. Сегодня погода в Северной столице будет под влиянием антициклона. Несмотря на переменную облачность, осадков можно не ждать. А солнечные лучи будут постепенно прогревать воздушные массы, рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

новости СПб отмена рейсов пулково


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Избитая сожителем женщина в Тосно достала гранату
Ребенок в восторге: блогер-отец прокатился с детской коляской на новых ...
МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза
Подростка задержали за массовые «минирования» в Петербурге
Соседа по коммуналке в Петербурге задержали за совращение 13-летней
Пьяные мигранты приставали к детям во дворе на Маршала Казакова
«Петербургтеплоэнерго» завершает капремонт теплосети в ...
В России за сутки коронавирусом заразились 23,7 тысячи человек