В аэропорту Пулково 10 августа отменили один рейс

В субботу, 6 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменен один рейс. Задержанных самолетов сегодня пока нет.

Согласно данным воздушной гавани, из Петербурга сегодня не вылетит рейс 2S 1004 до турецкой Антальи, который должен был вылететь из Пулково в 0:20. Авиакомпания, которая должна была выполнить рейс, на сайте аэропорта не указывается.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в среду ожидается сухая и теплая погода до +24 градусов. Сегодня погода в Северной столице будет под влиянием антициклона. Несмотря на переменную облачность, осадков можно не ждать. А солнечные лучи будут постепенно прогревать воздушные массы, рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.