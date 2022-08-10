Число вакцинаций от коронавируса в Петербурге выросло вдвое за две недели

Несмотря на выросший спрос, в Северной столице не наблюдается дефицита талонов на вакцинацию. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Несмотря на выросший спрос, в Северной столице не наблюдается дефицита талонов на вакцинацию. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Жители Петербурга стали активнее прививаться от коронавируса. За последние две недели количество вакцинирующихся выросло в два раза.

Как рассказали в комитете по здравоохранению, несмотря на выросший спрос, в Северной столице не наблюдается дефицита талонов на вакцинацию. На ближайший месяц есть более 75 тысяч номерков. Больше всего свободных слотов в Невском районе — более 13 тысяч, в Калининском — более 10 тысяч и Приморском — почти 8 тысяч.

До конца рабочей недели остались 7,6 тысячи номерков, а на ближайшие выходные — более тысячи.

Кроме того, по поручению комитета райздравы увеличат количество талонов вечернее время — с 18 до 20 часов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор не считает нужным возвращать ковид-ограничения.