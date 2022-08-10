В Петербурге обсудят роль рисунка в госпропаганде и зарождение националистического конфликта на Украине

Кибер Фронт Z организует в Петербурге серию мероприятий на выходных 13 и 14 августа. Гости встреч обсудят вопросы визуальной составляющей в госпропаганде и истоки конфликта на Украине.
Оба мероприятия пройдут на Университетской набережной, 25. И в субботу, и в воскресенье они начнутся в 18:00.
13 августа темой встречи станет вопрос об истоках националистического конфликта на Украине. О том, как зарождался конфликт расскажет музыкант из Краматорска Антон Чарослов.
На следующий день Кибер Фронт Z запустит дискуссию о влиянии рисунков на изменения настроений общества. В числе гостей этого мероприятия – художник, публицист Денис Барутта.