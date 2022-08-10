В Петербурге обсудят роль рисунка в госпропаганде и зарождение националистического конфликта на Украине

В Петербурге обсудят роль рисунка в госпропаганде и зарождение националистического конфликта на Украине
Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

Кибер Фронт Z организует в Петербурге серию мероприятий на выходных 13 и 14 августа. Гости встреч обсудят вопросы визуальной составляющей в госпропаганде и истоки конфликта на Украине.

Оба мероприятия пройдут на Университетской набережной, 25. И в субботу, и в воскресенье они начнутся в 18:00.

13 августа темой встречи станет вопрос об истоках националистического конфликта на Украине. О том, как зарождался конфликт расскажет музыкант из Краматорска Антон Чарослов.

На следующий день Кибер Фронт Z запустит дискуссию о влиянии рисунков на изменения настроений общества. В числе гостей этого мероприятия – художник, публицист Денис Барутта.

КиберФронт Z новости СПб


 

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