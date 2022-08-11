В Приморском районе у петербуржца под угрозой топора забрали 110 тысяч рублей

В Приморском районе у петербуржца под угрозой топора забрали 110 тысяч рублей. Фото: Unsplash

В Приморском районе у петербуржца под угрозой топора забрали 110 тысяч рублей. Фото: Unsplash

На Торжковской улице мужчина подвергся нападению грабителей, угрожавших ему топором и разбивших его автомобиль.

Как стало известно Gazeta.SPB, 10 августа около 14:30 3 дома двое неизвестных подъехали на автомобиле к 45-летнему жителю республики Дагестан и под угрозой топора забрали 110 000 рублей. Кроме того, один из нападавших нанес повреждения топором автомобилю потерпевшего. После этого злоумышленники сели в свои машины и поехали в сторону метро «Чернышевская».

Мужчина сразу же обратился в полицию. Около 22:30 по информации «по горячим следам» на перекрестке улицы Десантников и улицы Маршала Казакова правоохранители задержали «Киа Рио» под управлением гражданина Кыргызстана 1990 года рождения. Затем еще один автомобиль со вторым подозреваемым в произошедшем (гражданином Кыргызстана 1997) года задержали на пересечении Окябрьской набережной и улицей Зольной.

Оба мужчины были переданы сотрудникам УМВД России по Приморскому району. В настоящий момент Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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