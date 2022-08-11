Коронавирус за сутки забрал жизни 52 россиян

По всей России за сутки скончалось 52 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 9 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся самое большое — 16 человек. В общей сложности столицы потеряли 25 жителей.

На 11 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 16 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 425 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 954 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» за два года с момента появления стала самым экспортируемым лекарственным препаратом страны.