В Петергофе лжеследователь выманил у пенсионерки полтора миллиона

В Петродворцовом районе пожилая женщина стала жертвой мошенника, путем обмана забравшего у нее полтора миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, 73-летняя пенсионерка с улицы Жарновецкого в Петергофе обратилась в полицию 10 августа. Женщина рассказала, что с 8 августа в дневное время ей на мобильный телефон с телефона звонил неизвестный, который, представившийся следователем, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил женщину перевести 1 500 000 рублей через терминалы оплаты на тот счет, что он продиктовал.

Доверчивая гражданка сделала все, как ей сказали и в результате осталась без 1 500 000 рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело статьи «Мошенничество».

Ранее gazeeta.spb.ru писала, что на Торжковской улице мужчина подвергся нападению грабителей, которые угрожали ему топором и разбили его автомобиль.