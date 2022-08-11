Эксперты рассказали, что этой осенью ждет рынок съемного жилья в Петербурге

Эксперт предрекли возвращение спроса на долгосрочною аренду жилья в Петербурге. Предполагается, что все востребованность вернутся на уровень, который фиксировался до февраля.

Начиная со второго месяца зимы спрос на аренду квартир начал медленно падать. В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рантье Виктория Соболева поделилась, что в настоящее время уже заметна положительная тенденция, поэтому рынок вернется на прежний уровень.

«Если говорить о посуточной аренде, у нас растет очень сильно и чек, и загрузка. Если сравнивать с прошлым годом, у нас просто небывалый рост», — заметила Соболева.

По словам специалиста, уже есть загрузка не сентябрь, сейчас на рынке спрос превышает предложение. По прогнозам экспертов, в сентябре ожидается увеличение спроса и, соответственно, цены на аренду жилья.

Также ипотечный брокер Ольга Конзелевская добавила, что средний доход населения упал, в связи с чем люди чаще выбирают съем квартиры, а не ее покупку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за один только месяц стоимость аренды квартир в России заметно выросла. При этом тенденция не пойдет на спад, по мнению специалистов, в ближайшее время платить за использование имущества нужно будет несколько больше привычного. Речь идет, в частности, о долгосрочной аренде жилья.