В конце лета некоторые улицы Центрального района Петербурга станут односторонними

С 25 августа вводится одностороннее движение транспорта на пяти улицах Центрального района Северной столицы.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, движение изменится на Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, в Москательном переулке от набережной канала Грибоедова до Банковского переулка.

Изменения также коснутся нечётной стороны набережной реки Мойки от пересечения набережной реки Мойки и проезда вдоль Марсового поля до Аптекарского переулка, а также проезда вдоль Марсового поля от Миллионной улицы до набережной реки Мойки и Ставропольского переулка от Таврического переулка до Шпалерной улицы.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что станция метрополитена «Улица Дыбенко» с завтрашнего дня будет работать в ограниченном режиме.