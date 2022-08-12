В пятницу небо над Петербургом затянет облаками

Северная столица сегодня, 12 августа, остается на периферии антициклона.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, горожане будут ощущать влияние северной периферии антициклона. В пятницу над Петербургом увеличится количество облаков, но по-прежнему обойдётся без дождей.

В течение дня температура воздуха установится на +24 и +26 градусах, по области эти показатели достигнут +22 и +27 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра погода изменится мало, заключил синоптик.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подвел итоги и рассказал, чем отметился в этом году июль. Из значительных и запоминающихся событий в погоде Колесов отметил экстремумы температуры в начале месяца, которые достигали до +31,9 градусов.