Смольный перечислил продукцию, необходимую для импортозамещения

Смольный перечислил продукцию, необходимую для импортозамещения
Смольный перечислил продукцию, необходимую для импортозамещения. Фото: Pxhere

Петербургские власти представили список самого необходимого для импортозамещения в условиях санкций.

Среди продукции есть все: от техники до медицинского оборудования. Как рассказала «Neva.Today», документ был размещен в разделе антикоррупционной экспертизы 10 августа.

В общей сложности в постановлении насчитывается более 370 позиций в 27 категориях. Продукция обозначена кодами ОКПД2, которые были расшифрованы изданием и представлены для ознакомления горожанам.

Выяснилось, что в документе, опубликованном Смольным, импортозаместить хотят практически всю продукцию. В частности, предлагается сделать свои, отечественные станки и прессы для обработки материалов. Для этого на территории Северной столицы могут производить даже расходники: шлифовальные, отрезные и полировальные круги, сверла и зенкеры.

Самыми объемными в документе значится продукция отрасли специального машиностроения. По важности она стоит рядом с медицинскими изделиями и судостроением.

В медицинском секторе предлагается импортозаместить вату, бинты, шприцы, иглы, катетеры и даже презервативы. Согласно плану, медики будут получать комплекты одежды отечественного производства и средства гигиены полости рта и зубов.

Не обошли стороной и технику, среди которой заместить отечественными аналогами хотят приборы и аппаратура для физического или химического анализа, приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови и тд.

В сфере промышленных строительных материалов ищут специалистов, которые смогут производить теплоизоляционные плиты из вспененного пенополистирола, листовое гнутое стекло и трубы.

Следующий пункт — тяжелая промышленность. По мнению властей, она нуждается в кранах всех возможных видов. Также Смольный хочет импортозаместить морские и речные суда, железнодорожные или трамвайные пассажирские вагоны, постельное бельё, верхнюю одежду и даже музыкальные инструменты.

Предполагается, что в случае утверждения перечня документа, он в ступит в силу в день его официального опубликования. Действие постановления истекает 1 января 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что киностудия «Ленфильм» не сможет заместить зарубежное кино своим. Так получилось, что поставщики российского оборудования найдены не были.

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