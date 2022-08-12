В Москве за сутки скончалось 2 десятка пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончалось 2 десятка пациентов с коронавирусом. Фото: unsplash

В Москве за сутки скончалось 2 десятка пациентов с коронавирусом. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончалось 57 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 9 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся рекордное — 20 человек. В общей сложности столицы потеряли 29 жителей.

На 12 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 44 654 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 434 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 383 011 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новая вакцина «Спутник V» против сразу трех штаммов «омикрона» находится в процессе доработки.