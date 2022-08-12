В Ленобласти за сутки врачи поставили диагноз «коронавирус» еще 605 пациентам

В Ленобласти за сутки врачи поставили диагноз "коронавирус" еще 605 пациентам. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленобласти за сутки врачи поставили диагноз "коронавирус" еще 605 пациентам. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 605 случаев заражения коронавирусом.

Об новых случаях заражения сегодня, 12 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 195 802 местных жителя. Всего выздоровели 187 605 пациентов, в том числе 214 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции люди не погибали. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 494.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место — 3 229 человек. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 381 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 2 902 новых ковид-пациентов.

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