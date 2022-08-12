Банк России не исключил возможность роста экономики в 2023 году

Центробанк РФ считает, что рост отечественной экономики не исключен уже в 2023 году. Такой исход событий допустим.

В материалах регулятора указывается, что с новыми партнерствами и связями рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Таким образом, не исключено быстрое насыщение рынков новыми и привычными товарами через механизм параллельного импорта, что в результате приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения. Об этом сообщают РИА Новости.

Как отметили в ЦБ РФ, если такой сценарий осуществится, то годовая инфляция в России вернется на уровень, близкий к целевому в 4%, а в 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться рядом с этим значение при ключевой ставке, она же, в свою очередь, будет находиться в диапазоне 5–6% годовых.

При этом по итогам текущего года падение ВВП России составит 4-6%, а в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк РФ принял решение продлить ограничение на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада.