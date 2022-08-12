Стали известны новые возможные названия для Starbucks

Ресторатор Антон Пинский подал в Роспатент заявки на регистрацию наименований для сети кофеен Sturbucks.

Новые названия для Sturbucks появились в электронной базе Роспатента. Об этом рассказали РБК.

Пинский подал заявки еще во вторник, 9 августа. Среди возможных обозначений сети ресторатор указал Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

До этого от «Москвы 24» стало известно, что кофейни Starbucks под новым именем откроются 16 августа, но сначала будут доступны только для журналистов. Из сети исчезнет фирменное меню, но формат останется прежним. Ассортимент находится в процессе разработки.

Предполагается, что новая вывеска будет схожа с сетью ресторанов Redbox, которые также принадлежат новым владельцам приобретенных кофеен. Вместо сирены Starbucks на логотипе будет «лего-мишка» bearbrick.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская сеть кофеен Starbucks продает свой бизнес ресторатору, основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому, рэперу и бизнесмену Тимати и компании «Синдика» сенатора Арсена Конакова.