Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19

Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 13 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 454 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 229. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 7 147 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 2 467 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 1 876 человек, госпитализировали 225 местных жителей, скончались 11 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Жемчугов назвал группу людей, которым рекомендуется госпитализация при «Кентавре».

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