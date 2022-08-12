Врач Жемчугов назвал группу людей, которым рекомендуется госпитализация при «Кентавре»

Специалист посоветовал некоторым людям насторожиться при заболевании подвидом омикрон-штамма коронавируса «Кентавр». Сам по себе этот вирус не так опасен, но для определенную группу граждан он может довести до больницы.

О том, кому рекомендуется госпитализироваться при «Кентавре» рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его мнению, в группе риска находятся те, кто проходит лечение с применением иммунодепрессивных препаратов. Об этом специалист поговорил с радио Sputnik.

Также помощь врачей может понадобиться пожилым людям. В других случаях, по мнению Жемчугова, госпитализация вряд ли потребуется.

Также эксперт отметил, что нужно через год посмотреть, как коронавирус относится к сезонам. Только тогда можно будет сделать какие-то точные выводы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в процессе доработки находится новая вакцина «Спутник V», способная противостоять сразу терм разновидностям «омикрона».