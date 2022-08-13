В России за сутки коронавирусом заразились более 28 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 28 694 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 852 976. Об этом стало известно сегодня, 13 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2 761 человек, скончались 60 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умер 383 071 гражданин. Накануне выздоровели 16 874 человека. Общее количество выздоровлений достигло 18 121 135.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 141 человека. А на третьем месте оказалась Московская область — 2 467 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Жемчугов назвал группу людей, которым рекомендуется госпитализация при «Кентавре».