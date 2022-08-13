Роспотребнадзор: в России не собираются вводить ковид-ограничения на федеральном уровне

В России отсутствует необходимость вводить какие-либо коронавирусные ограничения на федеральном уровне, заявили в Роспотребнадзоре.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что в стране пока не наблюдается критической ситуации с распространением коронавируса, поэтому возможность введения ковид-ограничений не обсуждается.

Однако по-прежнему сохраняются рекомендации по стандартным мерам предосторожности — соблюдение масочного режима в общественных местах и гигиены рук, а также своевременная вакцинация и ревакцинация. В первую очередь это необходимо тем, кто входит в группу риска по COVID-19.

По словам Пшеничной, заболеваемость сейчас увеличивается из-за появления и распространения новых вариантов «омикрона», но в целом суммарная недельная заболеваемость остается минимум в 8-10 раз ниже заболеваемости гриппом и ОРВИ в осенне-зимний период.

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