Температура воздуха в Петербурге сегодня превысит средние многолетние показатели

Рабочая неделя в Петербурге начинается спокойно и без дождей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рабочая неделя в Петербурге начинается спокойно и без дождей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В понедельник, 15 августа, в Северной столице будет жарко и без дождей. Начинается неделя с высокими температурами.

По прогноза ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в городе продолжает властвовать антициклон. Синоптическая ситуация в атмосфере над городом из-за этого остается без особых изменений. В регионе сегодня будет спокойная погода с небольшой облачностью и полным отсутствием дождей. Температурный фон на 4-5 градусов превысит средние многолетние показатели.

В течение дня воздух прогреется до +28 и +30 градусов, по области значения достигнут +26 и +31 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, по словам Леуса, особых погодных перемен не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за июль солнечное сияние в Санкт-Петербурге получилось почти близкое к норме, — 270 часов при 30 солнечных днях.