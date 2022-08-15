Только два самолета не вылетят из Пулково 15 августа

Только два самолета не вылетят из Пулково 15 августа. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Только два самолета не вылетят из Пулково 15 августа. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково сегодня, 15 августа, только два отмененных рейса. Задержанных самолетов при этом пока не наблюдается.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, в понедельник не вылетят два запланированных воздушных судна — в Ереван и в Ош. Первый рейс (от авиакомпании FlyOne Armenia) должен был отправиться в 11:30, а второй — в 11:40. Оба этих самолета было решено отменить.

Больше изменений на сегодня пока не предвидится. Все возможные перемены в расписании можно будет посмотреть на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 20 человек, не попавшие на самолеты в Сочи, Самару и Архангельск, готовились писать коллективную жалобу на Smartavia. Часть пассажиров этой авиакомпании 11 августа остались в Петербурге вопреки своим ожиданиям. Объявления о посадке не последовало, а когда пассажиры сами подошли к воротам, представитель Smartavia закрыл перед ними дверь.