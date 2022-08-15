В Петербурге скончалось еще 11 горожан с коронавирусом за сутки

В Петербурге скончалось еще 11 горожан с коронавирусом за сутки
В Петербурге скончалось еще 11 горожан с коронавирусом за сутки. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

По всей России за сутки скончалось 53 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся в два раза больше — 22 человека. В общей сложности столицы потеряли 33 жителей.

На 15 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 44 720 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 470 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 383 178 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что назальная вакцина действенна против всех штаммов коронавируса.

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