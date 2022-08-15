В России за сутки медики нашли коронавирус еще у 25 273 человек

В России за сутки медики нашли коронавирус еще у 25 273 человек. Фото: Pxhere

В России за сутки медики нашли коронавирус еще у 25 273 человек. Фото: Pxhere

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 25 273 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 907 231. Об этом стало известно сегодня, 15 августа.

За вчерашний день госпитализированы с коронавирусной инфекцией 1 581 человек, скончались 53 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умер 383 178 граждан. Накануне выздоровели 15 410 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 151 487.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 3 782 зараженными. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 734 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 597 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что назальная вакцина действенна против всех штаммов коронавируса.