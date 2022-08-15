За сутки в Ленобласти зафиксировали 319 новых случаев COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 319 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистку сегодня, 15 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 197 446 местных жителей. Всего выздоровели 188 978 пациентов, в том числе 592 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 495.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 734 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 597 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что назальная вакцина действенна против всех штаммов коронавируса.