После столкновения яхты со столбом в реке Ждановка в больницу увезли трех пострадавших

После столкновения яхты со столбом в реке Ждановка в больницу увезли трех пострадавших. Фото: группа "ВКонтакте"/"Дорожный инспектор"

После столкновения яхты со столбом в реке Ждановка в больницу увезли трех пострадавших. Фото: группа "ВКонтакте"/"Дорожный инспектор"

Трое пассажиров яхты оказались на больничной койке после многократного столкновения яхты со столбом в реке Ждановка у дома 1 по Петровскому проспекту.

Как стало известно Gazeta.SPB, двое из пострадавших находятся в Мариинской больнице в тяжелом состоянии. Одна из пассажиров, — женщина 40 лет, — переведена на отделение нейрохирургии с сотрясением головного мозга, ЗЧМТ, ушибом шеи и бедра. Личность еще одного из пострадавших пока установить не удалось, ему около 55 лет, находится в реанимации с УГМ тяжелой степени, ЗЧМТ, переломом основания черепа, в состоянии цереброгенной комы. Также травмы получил еще один пассажир яхты. У 43-летнего мужчины диагностировали сотрясение, ЗЧМТ, амнезию и ушиб грудной клетки.

До этого в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор» сообщалось, что во время ночной прогулки судно потеряло управление. Предполагалось, что капитан потерял сознание, после чего яхта стала кружить и совершила столкновение с препятствием. Очевидцы также отмечали, что сначала катер протаранил бетонный столб, затем начал крутиться на месте, а позже ударился о гранитную плиту.

В настоящее время инспекторы линейного отдела полиции на водном транспорте разбираются в причинах случившегося и выясняют детали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ​парень утопил девушку у Александро-Невской лавры в реке Монастырка.