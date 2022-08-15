Билайн выяснил, какие мобильные приложения и смартфоны популярны у молодёжи

К Международному дню молодежи сервис «билайн.аналитика»* изучил, какими приложениями и смартфонами пользуется юноши и девушки в Петербурге. Также эксперты выяснили, как молодые люди используют голосовую связь и мобильный интернет.

По данным исследования, мужчины 18-35 лет в Петербурге говорят по телефону чуть дольше женщин того же возраста: в среднем 75,4 секунды против 65 секунд. Мужская половина уверенно лидирует и в использовании мобильного интернета: в Петербурге они тратят почти в 2,5 раза больше интернет-трафика, чем девушки.

При этом мужчины и женщины оказались едины в своих предпочтениях относительно топ-5 мобильных приложений: первое место по трафику и у тех и у других занимает YouTube. На втором месте – приложение ВКонтакте, третье – у Telegram. На последних двух строчках топ-5 оказались TikTok и Одноклассники.

Если говорить о пристрастиях молодых людей в выборе смартфонов, то в Петербурге вкусы юношей и девушек несколько различаются. Тройка наиболее популярных устройств у мужчин выглядит так: iPhone 11, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi 9A. Девушки выбирают телефоны Apple, все три первых места занимают устройства этой компании: на первой строчке также iPhone 11, на второй – iPhone XR, на третьей – iPhone 7.

«Каждый из нас – яркая личность со своей спецификой потребления связи и предпочтениями в мобильных сервисах. Новое решение билайн дает клиентам возможность настроить под свои индивидуальные потребности тариф UP. Этот тариф позволяет регулировать количество интернет-трафика и минут, включать дополнительные опции, а еще выбрать для себя аппера – цифрового помощника, который обеспечивает бонусы в зависимости от потребностей клиента. Например, любителям видеосервисов хорошо подойдет дракон Юнг – он дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok», – рассказывает Надежда Корнилова, директор по маркетингу Западного региона билайн.

Подробнее о возможностях нового тарифа можно узнать на сайте.

*Исследование основано на обезличенных, агрегированных данных пользователей 18-35 лет в сети билайн за июль 2022 года