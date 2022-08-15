Идею по замене второго пилота на виртуального посчитали чем-то из области фантастики

Идею по замене второго пилота на виртуального посчитали чем-то из области фантастики. Фото: unsplash

Идею по замене второго пилота на виртуального посчитали чем-то из области фантастики. Фото: unsplash

Минпромторг РФ предложил заменить второго пилота в самолетах на виртуального, но эксперт считает эту задачу нереализуемой.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил «360», что тот, кто предложил эту идею слабо разбирается в авиации, а, возможно, даже в компьютерах, так как часто о создании виртуального пилота говорят люди непрофессиональные.

«Я уже не говорю про здравый смысл, которого здесь нет», — добавил специалист.

Романов подчеркнул, что подобная инициатива относится, скорее, к области фантастических проектов. По его мнению, предложение выдвинули ради экономии при эксплуатации бортов, при этом о безопасности думали мало.

Эксперт не исключил, что в теории российские ученые могут изобрести все что угодно при получении должного финансирования. Предполагается, что интеллектуальный виртуальный второй пилот появится к 2024 году.