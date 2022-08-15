С 6 октября начнется капремонт вестибюля станции метро «Электросила»

Вестибюль станции «Электросила» начнут ремонтировать с 6 октября.

В петербургском метрополитене этой осенью запланирован капитальный ремонт станции «Электросила». Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, уже выдан ордер на складирование материалов и оборудования.

Известно, что заказчиком и производителем работ станет ГУП «Петербургский метрополитен». Ремонт запланирован с 6 октября 2022 года по 17 апреля 2023 года.

До этого проект двухэтажного вестибюля станции метро «Электросила» был отправлен на доработку. На месте здания 1961 года постройки предложили возвести двухэтажный вестибюль высотой более 11 метров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала осени на «фиолетовой» ветке петербургского метрополитена составы станут короче из-за наименьшей загруженности.