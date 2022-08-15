С сентября у поездов «фиолетовой» ветки петербургского метро станет меньше вагонов

С сентября у поездов "фиолетовой" ветки петербургского метро станет меньше вагонов. Фото: Gazeta.SPb

С сентября у поездов "фиолетовой" ветки петербургского метро станет меньше вагонов. Фото: Gazeta.SPb

С 1 сентября текущего года на «фиолетовой» ветке петербургского метрополитена составы станут короче.

Было принято сократить составы Фрунзенско-Приморской линии метрополитена в Петербурге из-за наименьшей из всех веток загруженности. Средняя наполняемость вагонов в час пик на Линии пять достигает 108 человек на вагон. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена.

Отмечается, что вагоны с Линии 5 передадут на Линию 2, где пассажиров насчитывается в разы больше. При этом, составы Линии 2 серии «Юбилейный» переедут на Линию 3.

Известно, что был два варианта: либо убрать количество составов, либо по вагону от них. Как заметил один из сотрудников метрополитена, в первом случае интервалы ожидания были бы непривычно большими для пассажиров метрополитена, поэтому выбрали второй.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что согласно проекту нового Генплана Санкт-Петербурга планируется возведение еще 89 станций метрополитена.