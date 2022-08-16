За сутки в России скончалось почти 60 человек с коронавирусом

За сутки в России скончалось почти 60 человек с коронавирусом. Фото: Pxhere

За сутки в России скончалось почти 60 человек с коронавирусом. Фото: Pxhere

По всей России за сутки скончалось 59 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся почти в два раза больше — 23 человека. В общей сложности столицы потеряли 34 человека.

На 16 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 44 743 смерти пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 481 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 383 237 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты оценили эффективность назальной вакцины от коронавируса против каждого штамма. По мнению директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, назальная вакцина действенна во всех случаях.