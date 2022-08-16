За сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подхватили еще 3 776 человек

За сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подхватили еще 3 776 человек. Фото: unsplash

За сутки в Санкт-Петербурге коронавирус подхватили еще 3 776 человек. Фото: unsplash

В Российских городах продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки по стране инфекция подтвердилась у 23 909 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 931 140. Об этом стало известно сегодня, 16 августа.

За вчерашний день госпитализированы с коронавирусной инфекцией 3 411 человек, скончались 59 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умер 383 237 граждан. Накануне выздоровели 20 583 человека. Общее количество выздоровлений достигло 18 172 070.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 3 776 зараженными. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 530 человек. А на третьем месте оказалась Московская область, где количество зараженных существенно снизилось — сегодня тут 866 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты оценили эффективность назальной вакцины от коронавируса против каждого штамма. По мнению директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, назальная вакцина действенна во всех случаях.