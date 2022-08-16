Эксперт назвал самые популярные схемы мошенничества в сети и по телефону

Эксперт назвал самые популярные схемы мошенничества в сети и по телефону. Фото: unsplash

Эксперт назвал самые популярные схемы мошенничества в сети и по телефону. Фото: unsplash

Эксперт рассказал, как чаще всего работают телефонные и интернет-мошенники, а также какие способы они используют для обмана граждан.

Доцент института кибербезопасности и защиты информации СПбГУ Евгений Павленко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» отметил, что сегодня большой популярностью пользуется мошенничество в интернете, а также обманщики, которые звонят на телефон и представляются сотрудниками банка или различных ведомственных органов.

По словам эксперта, злоумышленники часто используют топ слов в сети. Например, недавно фиксировалось большое количество поддельных сайтов и рассылок, связанных с распродажей в «Икее». Также мошенники любят использовать для мошенничества продажу театральных билетов.

Павленко поделился, что примерно каждый шестой человек ежедневно получает звонок от мошенников. Ущерб в первом квартале 2022 года составил около 30 миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петроградском районе Петербурга пожилая женщина попала в ловушку мошенника, представившегося следователем Следственного отдела.