Петербург 17 августа может побить температурный рекорд по жаре

Погода в Северной столице в среду, 17 августа, может установить новый температурный рекорд по жаре.

За рекордную жару в Петербурге сегодня будет отвечать периферия обширного барического максимума. Под его влиянием небо над городом будет частично затянуто облаками, но обойдется без осадков, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха вновь будет выше нормы и может побить суточный рекорд 14-летней давности, когда жара достигла +29,9 градуса.

Согласно прогнозу, сегодня воздух может прогреться до +31 градуса, аналогичная температура ожидается в Ленобласти. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг в городе на Неве снова будет жарко и без осадков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности почти до полудня 18 августа.