Петербург занял второе место по новым случаям заражения COVID-19

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 17 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 881 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 782. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 10 241 человека с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 1 968 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 3 752 человека, госпитализировали 274 местных жителей, скончались 14 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор рекомендовал жителям ряда регионов России соблюдать масочный режим.