В Петербурге за сутки выявили 3 845 заболевших коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 3 845 заболевших коронавирусом
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 845 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 229 человек, выздоровели – 3 077, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 604 337 местных жителя, вылечились — 1 539 847 человек, а общее число жертв достигло 34 506. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 9 080 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 3 053 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Боткинской больницы назвала новые симптомы коронавируса.

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