Петербург занял второе место по новым случаям заражения COVID-19

Петербург занял второе место по новым случаям заражения COVID-19
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 18 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 845 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 881. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 9 080 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 3 053 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 3 077 человек, госпитализировали 229 местных жителей, скончались 11 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Боткинской больницы назвала новые симптомы коронавируса.

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