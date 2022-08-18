В Ленобласти подтвердили 799 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 799 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 199 124 местных жителя. Всего выздоровели 189 415 пациентов, в том числе 102 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 495.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 9 080 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 3 053 новых ковид-пациента.

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