В Ленобласти подтвердили 799 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 799 случаев коронавируса за сутки
В Ленобласти подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 799 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 199 124 местных жителя. Всего выздоровели 189 415 пациентов, в том числе 102 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 495.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 9 080 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 3 053 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Боткинской больницы назвала новые симптомы коронавируса.

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В Ленобласти подтвердили 799 случаев коронавируса за сутки