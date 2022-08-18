Врач объяснил, с какой болезнью можно спутать COVID-19 у детей

Переболевшие ковидом дети чаще всего получают осложнения на сердечно-сосудистую систему. Фото: pexels

Переболевшие ковидом дети чаще всего получают осложнения на сердечно-сосудистую систему. Фото: pexels

Дети по сравнению со взрослыми болеют коронавирусом в более легкой форме. Но иногда ковид у детей можно спутать с другими болезнями, рассказал врач отделения детской скорой помощи при детской городской поликлинике №29 Дмитрий Молодой.

Медик рассказал в беседе с «МК в Питере», что каждое лето в Петербурге наблюдается спад заболеваемости среди детей, поскольку большинство из них уезжают из города. Как правило, в летние каникулы ребята заболевают кишечными инфекциями и респираторными болезнями.

Врач затруднился сказать, что сейчас дети стали чаще переносить заболевания в тяжелой форме. Раньше они действительно переносили COVID-19 легко. А за всю пандемию тяжелые случаи можно пересчитать пальцами одной руки, отметил Молодой.

Переболевшие ковидом дети чаще всего получают осложнения на сердечно-сосудистую систему. А вот длительная потеря обоняния и вкуса у них встречается намного реже.

«Из особенностей — коронавирусная инфекция может маскироваться под острую хирургическую патологию. Осматриваю ребенка. По клинике- классический аппендицит, как в учебнике», — заявил Молодой.

Теперь в детских больницах всем поступившим делают экспресс-тесты на коронавирус. Тех, кому приходит положительный результат, сразу госпитализируют. Врач добавил, что ковид не исключает возможности аппендицита.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что количество вызовов врачей на дом в Петербурге выросло на треть.