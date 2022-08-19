В Петербурге к концу года хотят запустить новую систему с электронными учебниками

В Петербурге к концу года хотят запустить новую систему с электронными учебниками. Фото: unsplash

В Петербурге к концу года хотят запустить новую систему с электронными учебниками. Фото: unsplash

В Северной столице до конца 2022 года планируют запустить цифровую платформу ФГИС «Моя школа», с помощью которой ученики, родители и учителя будут иметь доступ к материалам для обучения.

Таким образом, все учебники хотят собрать в одном месте. Проект разработан Министерством просвещения России.

Сейчас с новой системой, где представлены электронные материалы, знакомятся петербургские учителя. Планируется, что до конца года к «Моей школе» подключат 10% городских учебных учреждений, и ознакомят с системой 10% педагогов и учеников.

Как рассказали в пресс-службе городского комитета по образованию, «Моя школа» разработана для того, чтобы расширить возможности образования, а также создать эффективную среду для обучения школьников. С помощью такой системы дети смогут более осознанно подойти к выбору будущей профессии, сформировать свой собственный образовательный маршрут.

В новой системе помимо образовательных ресурсов будет храниться информация электронного школьного дневника, расписания уроков, журнал, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотека цифрового образовательного контента. В перспективе «Моя школа» может быть использована для сбора портфолио ученика.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этом году идеи для проекта «Твой бюджет в школах» предложат 90 учебных заведений Санкт-Петербурга.