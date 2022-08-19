Москва и Петербург за последние сутки потеряли 35 человек, скончавшихся от COVID-19

Москва и Петербург за последние сутки потеряли 35 человек, скончавшихся от COVID-19. Фото: unsplash

Москва и Петербург за последние сутки потеряли 35 человек, скончавшихся от COVID-19. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончалось 65 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся почти в два раза больше — 24 человека. В общей сложности столицы потеряли 35 человек.

На 19 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 44 805 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 517 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 383 427 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Санкт-Петербурга продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Правда, врачи говорят, что сейчас пациенты болеют в более легкой форме.