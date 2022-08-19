Почти тысяча жителей Ленобласти заболели коронавирусом за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 963 случая заражений коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 19 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 200 087 местных жителей. Всего выздоровели 189 507 пациентов, в том числе 92 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 495.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 555 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 3 136 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Санкт-Петербурга продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Правда, врачи говорят, что сейчас пациенты болеют в более легкой форме.