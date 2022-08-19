Ozon планирует запустить по всей России свой сервис объявлений

Ozon планирует запустить по всей России свой сервис объявлений
Ozon планирует запустить по всей России свой сервис объявлений. Фото: vk.com/ozon

Маркетплейс Ozon хочет запустить собственный сервис онлайн-объявлений для продажи товаров, бывших в употреблении.

В настоящее время такой сервис заработал в Ростове-на-Дону. В перспективе его планируют расширить на все регионы России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Запустил свою доску Ozon в начале августа. Размещать информацию смогут как обычные пользователи, так и продавцы Ozon, например для реализации уцененных товаров. Объявления включают в себя обязательное размещение фото реального состояния товара.

При этом сделки смогут заключать только те пользователи, которые зарегистрированы в системе Ozon. Чтобы купить товар по объявлению, нужно будет связаться с его продавцом и договориться об условиях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маркетплейс Wildberries ввел плату на возврат хрупких и крупногабаритных товаров. При этом уточняется, что хрупкие и крупногабаритные товары составляют только 2% от всего ассортимента.

Ozon объявления Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге суд избрал меру пресечения петербуржцу, убившего свою жену 15 ...
Школьника из Тихвина с ожогами от разведения костра доставили в Петербург ...
Средний чек одного похода в ресторан Северной столицы вырос почти до 3 ...
В Выборгском районе изнасиловали дочь преподавателя петербургского университета
Жители России вывели за рубеж рекордный за 4 года объем валюты
«Уснувшие» светофоры на углу Невского и Литейного разбудили
Петербургу предоставят 1,2 млрд рублей на доплаты пенсионерам
Петербуржцы набрали ипотечных кредитов на 20,23 млрд рублей