На строящемся ледоколе «Якутия» в Петербурге задымились помещения

На строящемся ледоколе "Якутия" в Петербурге задымились помещения. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На строящемся ледоколе "Якутия" в Петербурге задымились помещения. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге при производстве огневых работ на атомном ледоколе «Якутия» произошло задымление.

В настоящий момент ледокол находится на стадии строительства. Сегодня утром, 19 августа, произошло задымление нескольких помещений. По последним данным, пострадавших нет. Об этом в пятницу информировали в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что задымление произошло в районе второго отсека строящегося атомного ледокола «Якутия», находящегося на стапеле завода. По данным МЧС, в одном из помещений ледокола, где активно ведутся огневые работы, тлеющая ветошь привела к задымлению нескольких помещений.

Сотрудников оперативно эвакуировали. В настоящий момент устнавливаются причины и подробности произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на проспекте Художников у дома 14 загорелись сразу две машины — «Pontiac» и «Toyota».