На ж/д переходе у Туристской самокатчик отлетел в сторону после столкновением с поездом

На ж/д переходе у Туристской самокатчик отлетел в сторону после столкновением с поездом. Фото: Unsplash

На ж/д переходе у Туристской самокатчик отлетел в сторону после столкновением с поездом. Фото: Unsplash

Утром 20 августа в Приморском районе Санкт-Петербурга при столкновении с поездом на ж/д переходе пострадал самокатчик.

Об инциденте рассказали очевидцы. В группе «ВКонтакте» «ДТп и ЧП СПБ» появилась запись, где утверждается, что на ж/д переходе Туристской улицы электричка сбила молодого человека. Пострадавший выжил. Отмечается, что он лежал без сознания. Предполагается, что поезд задел молодого человека по касательной сбил.

Очевидец рассказал «78.ru», что сбитый самокатчик лежал прямо под вагоном электрички. Возможно, молодой человек переезжал на красный свет, в это время его отбросило к забору.

«Состав встал, люди подбежали, начали его тормошить, вроде зашевелился. Женщина вызвала скорую, дали воды и даже подняли на ноги», — вспоминает мужчина.

У парня, по словам очевидца, вся голова была разбита. Приезда скорой помощи на месте произошедшего ждали около 10 минут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе иномарка сбила 15-летнюю петербурженку, которая ехала на электросамокате у ТРК «Атлантик Сити».