Петербург занял второе место по новым случаям заражения COVID-19

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 21 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 4 407 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 4 399. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 7 431 человека с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 2 855 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 2 173 человек, госпитализировали 146 местных жителей, скончались 14 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России штамм «омикрон» BA.5 передается быстро, но заражаются им уже меньше.