В Ленобласти подтвердили 1 144 случая коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 1 144 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 202 282 местных жителя. Всего выздоровели 190 778 пациентов, в том числе 874 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 495.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 431 человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 855 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России штамм «омикрон» BA.5 передается быстро, но заражаются им уже меньше.